Туреччина очікує відповіді України щодо скасування віз

Туреччина очікує на відповідь України щодо скасування візового режиму.

Про це сказав в інтерв’ю ЗМІ посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлент МЕРІЧ.

Він зазначив, що Туреччина готова скасувати візи для українців.

"Ми, турецька сторона, готові скасувати візи та укласти з Україною комплексну угоду щодо вільної торгівлі. З цієї точки зору ми маємо необхідне розуміння та постійно демонструємо свою готовність”, - сказав він.

За словами посла, для скасування візового режиму Туреччина передали проект відповідної Угоди та очікуємо на відповідь. “У направленому проекті ми дуже чітко сформулювали наші погляди стосовно скасування візового режиму», - сказав посол, додавши, що передбачається скасування віз для “усіх категорій громадян”.

Водночас посол зазначив, що “не може побачити з боку України жодного кроку, здійсненого у цьому напрямку”. “Зрозуміло, є ряд сумнівів. Дивіться, у дипломатії є процес започаткування. Зі свого боку ми здійснили започаткування та чекаємо на першу відповідь», - сказав він. У зв’язку з чим посол навів приклад Росії. “У процесі запровадження безвізового режиму з Росією, турецькою стороною було завершено процес ухвалення. Що ж до Російської сторони, то вона завершить процес ухвалення після угоди “про реадмісію”. Тобто безвізовий режим досі не розпочато»,- сказав він.