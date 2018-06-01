Як і де можна зустріти Новий рік у Львові

За результатами туристичних опитувань, Львів став найпривабливішим містом в Україні для святкування новорічних та Різдвяних свят. Різноманітні вуличні фестивалі, атракції, ярмарки, оригінальні пропозиції ресторанів та клубів приваблюють українських і закордонних туристів. А ще – європейська архітектура та близькість до Карпат, адже багато туристів так і поєднують свій відпочинок – кілька днів у Львові і кілька – у зимових Карпатах.

Підготовка до зимових свят у Львові ще розпочалася на початку грудня – це і відкриття Фабрики Святого Миколая, вихідні 18-19 грудня за півціни, показ дитячих фільмів «Сніжність», відкриття головної ялинки міста, виставка авторських ялинкових прикрас і багато іншого.

Відзначити Новий рік у Львові можна по-різному, залежно від вподобань і фінансових можливостей. Туристи, що приїжджають на новорічні свята до Львова, зазвичай знімають компанією квартиру, купують продукти та напої в магазинах, а новорічну ніч проводять біля головної ялинки міста та гуляючи по Львову. До слова, такий варіант найдешевший, проте ціни на квартири у свята зросли вдвічі – стартують від 500 гривень за добу. Інший популярний варіант: відсвяткувати компанією в тісному колі у ресторані чи клубі. Ці заклади пропонують своїм клієнтам вишукане меню та новорічну програму. До слова, новорічні програми в усіх закладах міста майже однакові – ті ж самі львівські зірки шоу-бізнесу, які гастролюють у ніч 1 січня одразу по кількох ресторанах і стандартні Дід Мороз і Снігуронька, інколи – місцеві команди КВН чи фокусники.

Святкувати в ресторані полюбляють люди, які надають перевагу спокійному відпочинку з музикою, хорошою їжею, напоями і розважальною програмою. Вартість такого святкування у львівських ресторанах розпочинається від мінімального замовлення – 350 грн. А от відзначити Новий рік в італійському стилі можна в ресторані «Валентино» за 1100 гривень, у венеціанському стилі – у ресторані клубу «Split» за 1500 грн., у ресторані «Кентавр», що знаходиться в історичному центрі Львова за 850 грн. У вартість входить новорічне меню, шоу-програма, дискотека, розваги та подарунки.

А от у ресторані готелю «Леополіс» пропонують здійснити гарячі фантазії клієнтів, адже вечірка має назву «Playboy". Щоправда, як пояснили самі організатори заходу, на святкуванні не буде не те що дівчат з відомого журналу, а навіть стриптизу, адже у «Леополісі» лише хочуть відзначити цей Новий рік у стилі білого кролика, а найвідоміший кролик – з «Плейбою»… Натомість гостей пригощатиме австрійський шеф-кухар. Запропонує він європейську та українську кухню, гарячі, холодні вишукані закуски та десерти. Але це задоволення разом із розважальною програмою вартуватиме гостям чи не найдорожче у місті – 1900 гривень з особи.

«Кролячі пустощі» для дорослих пропонує 1 січня і нічний клуб «Picasso» разом із святковим меню всього за 800 гривень. А інший нічний клуб – «Метро» подарує своїм відвідувачам ніч магічних перетворень, адже розважатиме гостей травесті-шоу «Nikita & Lolita». Вартість столика всього 400 гривень, проте пригощатимуть тут горілкою, соком та фісташками.

Креативно підійшли до святкування Новорічної ночі у відомій мережі концептуальних авторських ресторанів «!ФЕСТ». У шести найвідоміших закладах мережі – «Криївці», Галицькій Жидівській кнайпі «Під золотою Розою», «Лівому Березі», «Мазох-кафе», «Гасовій лямпі» та «Найдорожчій Ресторації Галичини» святкування будуть гучними та підлаштованими під концепцію кожного закладу. «Ціна на вхід, який включає в себе святкову програму та цінний подарунок буде скрізь однакова – 250 гривень без спеціальної картки Локаль, 200 грн. зі звичайною карткою Локаль та 150 грн. з іменною карткою Локаль або ключем» – розповідає арт-менеджер мережі концептуальних ресторанів «!ФЕСТ» Ірена Пастушок. До слова, у «Криївці» святкуватимуть не Новий рік, а 102-й день народження головного провідника УПА – Степана Бандери.

Проте львів’яни та гості міста не поспішають замовляти столики в ресторанах чи клубах. Ажіотажу немає – зізнаються менеджери цих закладів. Більшість львів’ян надає перевагу святкуванню Нового Року в спокійній родинній обстановці. Тим , хто обирає найбільш бюджетний варіант зустрічі Нового Року удома чи під головною ялинкою з салютами та концертами, слід пам’ятати, що шампанське та інші напої варто придбати до 22 години вечора, адже заборону на продаж алкогольних напоїв з 22 години вечора в новорічну ніч у Львові ніхто не відміняв.

Ольга Швед, Львів