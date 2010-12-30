Ані Лорак стала найпопулярнішою в українському Google

Найпопулярнішим українським виконавцем, якого найчастіше шукали користувачі Google в Україні, стала Ані Лорак.

Рейтинг найпопулярніших виконавців в українському сегменті Google було впорядковано за допомогою інструменту Google Zeitgeist.

Зовсім нещодавно співачка підтвердила, що знаходиться при надії і вже показала ледь помітний животик.

Одразу за Ані Лорак йдуть апетитні Настя Каменських та Даша Астафьєва.

На четвертій сходинці за популярністю пошукових запитів опинилася Вєра Брежнєва - колишня учасниця ВІА ГРИ нині активно завойовує Москву.

У листопаді її назвали "Жінкою року" за версією російського журналу "Glamour", а два тижні тому на українські екрани вийшов російських фільм "Йолки", в якому також знялася співачка.

На п`ятій сходинці українського рейтингу опинилася молода співачка Аlyosha/Альоша, яка цього року представляла Україну на конкурсі "Євробачення-2010".

Одразу за нею йде інша молода білявка - Єва Бушміна - вихованка третьої "Фабрики зірок" та найсвіжіша учасниця ВІА ГРИ.

Далі в рейтингу йдуть інший вихованець шоу "Фабрика зірок" Борис Апрєль, Тіна Кароль, гурти "Океан Ельзи" та "Бумбокс".

Одинадцяту та дванадцяту сходинки посіли Макс Барських та Стас Шурінс - випускники "Фабрик". За ними йдуть Світлана Лобода, Злата Огневич та ВІА ГРА.

"Українська правда. Життя"