Стівен Сігал придбав особняк за $ 3,5 млн.

Американський актор Стівен Сігал за $ 3,5 млн. купив особняк в Арізоні.

Як повідомляє портал The Real Estalker, особняк, загальною площею 785 кв. м розташований у місті Скоттсдейл. У будинку є чотири спальні, п`ять ванних кімнат, сауна й три каміни. На прилеглій території в 4,9 г розташовані гостьовий будинок, басейн, спа і гараж на три автомобілі. Особняк був побудований у 2001 році.

Нагадаємо, у свою чергу, російський олігарх Роман Абрамович днями придбав усі дев`ять квартир в елітному лондонському будинку на Лоундрес-Сквер вартістю близько 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Lenta.ru

