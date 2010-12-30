Названо найприбутковіших гастролерів року

Названо найприбутковіших гастролерів 2010 року. Очолив список легендарний американський гурт Bon Jovi, який заробив на гастрольному турі The Circle Tour $ 201,1 млн.

Друге місце в списку займає австралійський гурт AC/DC, який зібрав на гастролях $ 177 млн.

На третьому місці значиться легендарний ірландський рок-гурт U2, що отримав прибуток у розмірі $ 160,9 млн, повідомило агентство Reuters з посиланням на дані компанії Pollstar.

Четверту сходинку посіла американська співачка Lady Gaga, яка заробила на концертах $ 133,6 млн. При цьому гастрольний тур Lady Gaga охоплював найбільшу кількість виступів серед десятки лідерів рейтингу. За даними Pollstar, співачка дала 138 концертів, тоді як Bon Jovi - 80, AC/DC - 40, а гурт U2 - всього 32.

На п`ятій сходинці перебуває легенда світового року, гурт Metallica, який отримав прибуток у розмірі $ 110,1 млн.

У топ-10 найприбутковіших гастролерів 2010 року також увійшли канадський співак Майкл Бабл ($ 104,2 млн), шоу Walking with Dinosaurs ($ 104,1 млн), Пол Маккартні ($ 93 млн), американський рок-гурт Eagles ($ 92,3 млн ) і колишній лідер знаменитого гурту Pink Floyd Роджер Уотерс ($ 89,5 млн).

Нагадаємо, що в 2009 році журнал Billboard назвав топ-25 найуспішніших гастролерів останнього десятиліття. У списку лідирують The Rolling Stones.

РИА Новости

