Помер джазовий піаніст Біллі Тейлор

У Нью-Йорку у віці 89 років помер американський джазовий піаніст і композитор, володар музичної премії Греммі Біллі Тейлор.

За словами дружини Тейлора, він помер від серцевого нападу у вівторок у своєму будинку на Манхеттені, повідомляє Associated Press.

"Він отримував задоволення від музики. Музика була його любов`ю", - сказала дружина піаніста.

Біллі Тейлор народився в штаті Північна Кароліна, але більшу частину дитинства провів у Вашингтоні. У коледжі він вивчав соціологію і музику. Після випуску Тейлор переїхав до Нью-Йорка, де почав кар`єру джазового піаніста.

Через деякий час він став на чолі колективу музикантів, який отримав назву The Billy Taylor Trio. Згодом Тейлор грав з такими музикантами, як Чарлі Паркер, Діззі Гіллеспі і Майлз Девіс.

У 1950-і роки Тейлор став першим чорношкірим музикантом, який очолив телевізійний студійний оркестр, а в 1960-і заснував організацію під назвою Джазмобіль (Jazzmobile), метою якої була популяризація джазової музики на ТБ і радіо.

Тейлор, відомий під прізвиськом Адвокат джазу, вважав, що саме джаз є головною музичною формою, в якій можна передати історію Америки.

Одним з головних досягнень Тейлор вважав співпрацю з програмою Sunday Morning show на CBS, один з випусків якої був удостоєний нагороди престижної телевізійної премії Еммі у 1983 році.

Корреспондент