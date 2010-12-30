Померла відома модель, яка уособлювала анорексію

Померла відома французька актриса і модель Ізабель Каро. Зображення її виснаженого і безтілесного тіла на відомому плакаті No anorexia італійського фотографа Олів`єро Тоскані викликало бурхливу полеміку 3 роки тому.

28-річна Ізабель Каро, що страждала на анорексію з 13 років, померла в Токіо ще 17 листопада, але батьки вирішили тримати її смерть у таємниці. Причиною її смерті стала тривала хвороба, пов`язана з анорексією. Модель поховали в Парижі.

Ізабель Каро здобула широку популярність після того, як знялася в рекламній серії No anorexia (Ні анорексії) одного з італійських будинків моди. Знімки моделі, що важила тоді всього 33 кг при зрості 1 метр 65 см, з`явилися в пресі та на білбордах. Таким чином автори кампанії намагалися привернути увагу до проблеми анорексії.

При зрості 1 метр 65 вона важила всього 33 кілограми. А кілька років тому, коли хвороба повністю вийшла з під контролю, її вага опустилася до 25 кілограм, після чого вона впала в кому.

"Я вирішила, що для мене буде можливістю використовувати власні страждання для того, щоб донести до людей мою думку, - говорила Каро стосовно акції No anorexia. - Наглядово показати, нарешті, те, чим є насправді худорба і небезпека, яку вона створює. Ця небезпека - смерть ".

Кампанія No Anorexia була створена у зв`язку з випадками смерті від виснаження дівчат, зайнятих в індустрії моди.

Сама Каро боролася з хворобою і намагалася привернути увагу до проблеми анорексії серед моделей. У минулому році вийшла її автобіографія під назвою Маленька дівчинка, яка не хотіла товстіти.

Корреспондент