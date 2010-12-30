Соліст «Bonеy M» помер у Петербурзі після корпоративу

Боббі Фарелл, соліст відомої німецької групи "Bonеy M", у четвер, 30 грудня, був знайдений мертвим в одному з готелів Петербурга, передає ТСН.

Причина смерті, поки невідома. За попередньою інформацією, Фарелл приїхав до Петербурга разом з групою вчора, 29 грудня, для участі в корпоративному заході, і вчора ж йому стало зле під час виступу.

Помер 61-річний музикант минулої ночі. У четвер він мав вилетіти до Італії.

Як заявили у правоохоронних органах, сьогодні близько дев`ятої ранку тіло громадянина Нідерландів без зовнішніх ознак насильницької смерті було знайдене в одному з номерів готелю "Абассадор" на проспекті Римського-Корсакова, будинок 5. За фактом смерті іноземця проводиться перевірка.

У готелі заявили, що такою інформацією не володіють.