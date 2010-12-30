Гурченко співала на відкритті гей-клубу в Києві (фото)

Актриса і співачка, Народна артистка СРСР Людмила Гурченко заспівала на відкритті нового нічного клубу Києва.

Охочих побачити Гурченко було так багато, що деяким відвідувачам довелося залишитися на вулиці, повідомляє Комсомольская правда в Украине.

В арт-клубі, завсідниками якого, за припущеннями організаторів, стануть секс-меншини, Гурченко з`явилася в супроводі свого чоловіка і продюсера Сергія Сеніна.

"Геї вважають її своєю королевою, вона дуже толерантна людина, тому всі раді її тут бачити", - сказав один із гостей вечора.

На вечірці були присутні актор Олексій Панін, співачка Ірина Білик, співак Андрій Кравчук, дизайнер Сергій Єрмаков, світська левиця Світлана Вольнова, травесті-діва Монро.

Нагадаємо, що 12 листопада 2010 року Людмила Гурченко відзначила своє 75-річчя.

Фото E-motion та tochka.net