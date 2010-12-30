Про пригоди Фунтика знімуть 52 серії продовження
Вже відзнято три серії
Мультсеріал про поросятко Фунтика отримав продовження.
Про це повідомляє Комсомольская правда. Незабаром глядачі побачать 52 серії мультика. Вже відзнято три серії про нові пригоди головного героя - Фунтик майже попався, Фунтик і Пірат і Пірат і Жако Добра справа.
Решта поки що готуються до виробництва.
Героїв озвучували ті ж самі актори, які брали участь у створенні радянських мультфільмів про пригоди поросяти Фунтика. Дядечко Мокус, наприклад, досі говорить голосом Армена Джигарханяна, мавпочка Бамбіно - Ірини Муравйової, Беладонна - 85-річної Ольги Аросєвої.
Як повідомляється, головного героя, порося Фунтика замість Зої Пильнової озвучила Олена Симонова, а начальник поліції Фокстрот замість Анатолія Баранцева заговорить голосом Ігоря Силіверстова. Також стало відомо, що нові образи старих героїв зазнали деяких змін - персонажі стали ляльковими, а не мальованими, як були колись.
Нагадаємо, що в серпні 2007 року в Севастополі встановили пам`ятник поросяті Фунтику.
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Дитячий чотирисерійний мультфільм Пригоди поросяти Фунтика знято на студії Екран у 1986-1988 роках. На основі мультфільму випущені відеоігри, а деякі фрази, на кшталт Лучший кофе на дороге! Отхлебнешь - протянешь ноги!, стали крилатими. У 2008 році повідомлялося про смерть Юрія Фрідмана - одного з творців мультфільму.