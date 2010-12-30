Росіяни ототожнюють себе з Остапом Бендером

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) провів опитування, під час якого було встановлено, на яких героїв із фільмів найбільше схожі жителі РФ.

З`ясувалося, що сучасні російські чоловіки схожі на Остапа Бендера з фільму Дванадцять стільців у виконанні Андрія Миронова (24% голосів), а жінки – на Катю Тихомирову з фільму Москва сльозам не вірить у виконанні Віри Алентової (19%).

На другому місці серед чоловіків виявився Олександр Бєлов з серіалу Бригада у виконанні Сергія Безрукова (18%), на третьому – головний герой фільму Афоня Афанасій Борщов у виконанні Леоніда Куравльова (16%).

Російські жінки, на думку опитаних, найчастіше схожі на Катерину Тихомирову з фільму Москва сльозам не вірить, Людмилу Калугіну ("мимру") зі Службового роману у виконанні Аліси Фрейндліх (14%) і Елочку-людожерку у виконанні Олени Шаніної з тих же Дванадцяти стільців (13%).

В опитуванні взяли участь 1600 чоловік із 138 міст Росії.

Нагадаємо, що минулого року в Росії проходило опитування, покликане визначити головних героїв країни. Перші місця в загальному та молодіжному голосуваннях посів радянський шпигун Штірліц і билинний богатир Ілля Муромець.

Lenta.ru

