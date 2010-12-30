Одеська акторка придбала собі до Нового року острів на Багамах

Наталія Яровенко, уродженка Одеси і актриса за професією, зробила собі до Нового року подарунок - придбала один з Багамських островів. Подарунок обійшовся у $200 тисяч.

Острівець зовсім невеликий, безіменний і безлюдний, зате там незаймані пляж і зарості чагарника. Артистка збирається будувати бунгало.

"Це була моя дитяча мрія. Море, пісок, пальми і тиша. Пальм, правда, немає, але все інше Санта-Клаус мені в мішку приніс", - зазначила у коментарі журналістам Яровенко.

Наталя - випускниця факультету романо-германської філології за спеціальністю "англійська мова" Одеського університету імені Мечникова. Після закінчення вишу вона переїхала з батьками до Іспанії, де навчалася на курсах акторської майстерності і працювала в модельному бізнесі.

Артистичну кар`єру розпочала на телебаченні Каталонії - в серіалах і фільмах. Пізніше була запрошена для зйомок у серіалі на центральному телебаченні Іспанії, знялася в епізодичній ролі в картині "Щоденник німфоманки " і в одній з головних - у фільмі "Кімната в Римі".

Gazeta.ua