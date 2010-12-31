Першого січня Львів відзначатиме день народження Бандери

Завтра, 1 січня, у Львові відбудуться урочистості з нагоди відзначення 102-ї річниці від дня народження видатного політичного діяча, голови Проводу ОУН Степана Бандери.

Про це ЗІК повідомила прес-служба львівської міської ради.

Поминальна літургія та панахида за Степаном Бандерою відбудеться у Храмі святих Ольги та Єлизавети УГКЦ (пл. Кропивницького), – повідомляють організатори відзначення річниці.

Участь у вшануванні візьмуть військовий оркестр Західного територіального Центру військово-музичного мистецтва та ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут.

Урочисте покладання квітів до пам’ятника голові Проводу ОУН С.Бандері заплановано на 14.00 год.

Програма урочистостей з нагоди відзначення 102-ї річниці від дня народження видатного політичного діяча, голови Проводу ОУН Степана Бандери

9.00–10.30

Поминальна літургія та панахида за Степаном Бандерою у Храмі святих Ольги та Єлизавети УГКЦ (пл. Кропивницького).

13.00

Біля пам’ятника голові Проводу ОУН С.Бандері звучать патріотичні мелодії та пісні.

13.30–13.50

Збір громадськості (представників ветеранських, патріотичних, молодіжних громадських організацій) та запрошених осіб біля пам’ятника голові Проводу ОУН С.Бандері.

14.00–14.15

Проведення чину панахиди за Степаном Бандерою.

14.15–14.20

Покладання квітів до пам’ятника голові Проводу ОУН С.Бандері.

Після покладання квітів звучить Державний Гімн України у виконанні оркестру Західного територіального Центру військово-музичного мистецтва.

14.20–15.00

Проведення віча біля пам’ятника голові Проводу ОУН С. Бандері.

Виступають:

•голова обласної ради Олег Панькевич,

•голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк,

•міський голова м. Львова Андрій Садовий,

•голова Львівського Крайового Братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесь Гуменюк,

•голова Всеукраїнського товариства політичних в’язнів та репресованих Петро Франко.