На Землі настав 2011

Жителі тихоокеанського острова Кірітіматі (республіка Кірибаті) першими на Землі зустріли Новий 2011 рік.

1 січня настало на острові о 12:00 за київським часом. О 13:00 за Києвом Новий рік почнуть святкувати в Новій Зеландії, на Фіджі і Тонга.

О третій годині дня Новий рік наступить на Камчатці і в Австралії.

Останніми на планеті 2011-й рік зустрінуть мешканці островів Ніуе та Американського Самоа. Києві в цей час вже буде година дня.

Корреспондент