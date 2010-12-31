На Землі настав 2011
12:27, 31 грудня 2010Культура
0
Останніми новий рік зустрінуть мешканці островів Ніуе
Жителі тихоокеанського острова Кірітіматі (республіка Кірибаті) першими на Землі зустріли Новий 2011 рік.
1 січня настало на острові о 12:00 за київським часом. О 13:00 за Києвом Новий рік почнуть святкувати в Новій Зеландії, на Фіджі і Тонга.
О третій годині дня Новий рік наступить на Камчатці і в Австралії.
Останніми на планеті 2011-й рік зустрінуть мешканці островів Ніуе та Американського Самоа. Києві в цей час вже буде година дня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter