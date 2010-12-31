У Вінниці встановили крижану мінікопію Ейфелевої вежі

У центрі Вінниці на площі Театральна встановили зменшену копію Ейфелевої вежі, зроблену з криги.

Під час відкриття скульптури відбувся концерт за участю молодіжних колективів.

Як повідомили УНІАН в управлінні культури Вінницької міської ради, висота Ейфелевої вежі становить 2,5 метра. У нічний час вона буде підсвічуватися.

Крім того, крижані скульптури також встановлено в Центральному парку культури і відпочинку.

Як повідомлялося, в лютому 2010 року виставка крижаних скульптур відбулася в київському зоопарку.

