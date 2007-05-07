Нагороджено молодих лауреатів літературного конкурсу від видавництва «Смолоскип»

4 травня у Культурно-Мистецькому Центрі Національного Університету “Києво-Могилянська Академія” відбулося урочисте вручення нагород літературного конкурсу й конкурсу досліджень від видавництва “Смолоскип”.

Конкурс для молодих українських літераторів і науковців проводиться київським видавництвом «Смолоскип» з 1993 року. За цей час лауреатами конкурсу стали понад 50 молодих авторів, серед яких відомі нині поети й письменники Андрій Бондар, Анатолій Дністровий, Сергій Жадан, Андрій Кокотюха, Неда Неждана, Світлана Пиркало, Тарас Прохазько та багато інших.

За умовами конкурсу до розгляду приймаються написані українською мовою, раніше не публіковані поетичні, прозові, драматичні твори, а також художні твори для дітей; історичні, політологічні, культурологічні та літературознавчі дослідження. Вік учасників від 18 до 28 років.

Як зазначив один із членів журі Сергій Яковенко, нагороди конкурсу щорічно присуджуються не авторам, а їхнім текстам. Він також висловив переконання, що допоки існують молоді люди. Які вміють писати такою живою, соковитою мовою, доти житиме й українська література.

У журі літературного конкурсу цього року увійшли Ростислав Семків, Наталка Білоцерківець, Сергій Яковенко, Ігор Гирич, Петро Вознюк.

Нагородження відбувалося окремими блоками, а в антракті публіка мала можливість проглянути житейські замальовки театру, який діє при «Смолоскипі».

Отже, лауреатами заохочувальних премій у 2007 році стали: Сергій Гулик (номінація Поезія), Марія Сівоха та Володимир Чернишенко (номінація Проза) і Дмитро Кузьменко (номінація Дитяча література).

Третю премію у номінації Поезія отримали Лесь Белей, Олена Пашук та Юлія Стахівська. Кращим дослідженням названо збірку статтей, присвячених українському правозахисному руху, Ігора Перенесієнка.

Другу сходинку в конкурсі молодих талантів від видавництва «Смолоскип» посіли переможці в усіх трьох номінаціях: Поезія - Ярослав Гадзінський (“Прапори із плащаниць”) та Оксана Максимчук («Лови»); Проза - Олександр Стусенко (збірка новел “Голоси із ночі”); Дослідження “Громадсько-політична діяльність С. Скрипника у 1930-1942 рр.” - Андрій Смирнов.

А вимріяна перша премія дісталася Ользі Пуніній з Донецька, яка під псевдонімом Барбара Редінг відзначена за прозову збірку “Вплив суч. укр. поезії на сексуальність неземних істот”.

Твори лауреатів І і II премій видавництво публікує окремими книжками, а твори лауреатів III та заохочувальної премій та кращі ненагороджені твори можуть з’явитися друком у антологіях і збірниках «Смолоскипа».