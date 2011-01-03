Вийшла друком збірка поезій «Рими в погонах»

У Донецьку вийшла щорічна віршована збірка «Рими в погонах», поетичними авторами якого стали міліціонери Донецького юридичного інституту МВС.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області. У повідомленні наголошується, що дану книгу презентовано в Донецькому обласному будинку працівників культури.

За словами начальника юридичного інституту, полковника міліції Віктора БЕСЧАСТНОГО, «видання таких збірок стало доброю традицією, нинішнє - вже четверте, і на його сторінках представлено роботи офіцерів, курсантів, ветеранів МВС, випускників вузу та їхніх рідних».

Він запевнив, що Донецький юридичний інститут МВС обіцяє продовжити видання «міліційних віршів», тому і надалі «таланти в погонах мають всі шанси познайомити зі своєю творчістю широке коло читачів».