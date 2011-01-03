Мер Керчі подарував жителям міста 12-метровий торт

У Керчі міський голова подарував 1 січня жителям міста 12-метровий торт.

Як передає Керченський міський портал, керченські кондитери виготовили декілька сотень тістечок, а також два величезні торти, які розмістилися на дванадцятиметровому столі. "Спочатку городян вітав Дід Мороз, який співав про те, що вночі роздав усі подарунки, і не залишив нічого на ранок. Снігуронька "відкрила" дідусю очі - адже на головній площі встановили торт від міського голови. Всі були запрошені скуштувати ласощі", - повідомляє портал.

У десяти тістечках знаходилися жетони, які можна було обміняти на подарунки. Працівники управління культури розповіли, що щорічно повертається за подарунками менше людей, ніж було виготовлено жетонів. В управлінні припустили, що городяни залишають жетони собі на спомин.

"Ми поговорили з людьми, які прийшли на площу, і дізналися, що Новий рік вони зустріли весело, спілкувалися з рідними і друзями, загадували бажання в останню хвилину року, що минає, одержували подарунки і влаштовували "свято живота", забувши про дієти", - повідомляє портал.