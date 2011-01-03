За знищення пам’ятника Сталіну заарештували двох свободівців

У Запоріжжі за знищення пам’ятника Сталіну заарештували двох членів Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, “1 січня 2011 року близько 01.00 ночі у квартиру до заступника голови Запорізької «Свободи» з молодіжних питань Юрія ГУДИМЕНКА увірвалися представники міліції. Свободівця заарештували та доставили в Жовтневий райвідділок міліції. Близько 09.00 ранку представники МВС заарештували також голову Запорізької «Свободи» Віталія ПОДЛОБНІКОВА”.

За даними прес-служби, “свободівцям” інкримінують частину 2 статті 192 Кримінального кодексу України за знищення пам’ятника Йосипу Сталіну у Запоріжжі шляхом вибуху.

До затриманих не допускають адвокатів, заявляють у в партії.

У зв’язку з цим ВО «Свобода» вимагає негайно забезпечити конституційні права щодо адвокатського захисту, звільнити членів ВО «Свобода» та притягнути до відповідальності “злочинців у погонах”.

Також у партії нагадали, що сьогодні, 1 січня, в Запоріжжі о 14.00 мав відбутися урочистий автопробіг центральними вулицями міста з нагоди 102-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. О 16.00 запорізькі “свободівці” планували провести традиційний смолоскипний марш вулицями міста. Натомість його заборонив суд.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі в новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, в результаті якого був повністю зруйнований пам`ятник Й.Сталіну.

Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і дещо пошкоджено саму будівлю.

Міліція порушила кримінальну справу, кваліфікувавши дії зловмисників як "умисне знищення майна шляхом підпалу, вибуху чи в інший загальний небезпечний спосіб" (ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України).