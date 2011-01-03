Тарантіно назвав двадцятку найкращих фільмів 2010 року

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно склав двадцятку найкращих фільмів 2010 року, яку очолив мультфільм Джона Лассетера Історія іграшок. Велика втеча.

Про це повідомляється в понеділок, 3 грудня, на сайті Tarantino Archives.

Друге місце в списку режисера займає фільм Девіда Фінчера Соціальна мережа, яка оголошена найкращим фільмом року за версією лос-анджелеських, нью-йоркських і британських кінокритиків і фігурує серед номінантів на всі основні кінопремії.

На третьому - Царство звірів Девіда Мішо, історія про розбірки між мельбурнськими кримінальними угрупуваннями.

Четверте місце режисер віддав картині італійця Луки Гуаданьіно Я є любов, яка брала участь у конкурсі кінофестивалю у Венеції, де Тарантіно був головою журі, але не отримала жодного призу.

На п`ятому місці - Рапунцель: Заплутана історія, варіація того ж Лассетера на теми братів Грімм.

Між тим, шосте місце Тарантіно віддав фільму братів Коен Залізна хватка, що вийшов в американський прокат під Різдво і здобув чималий касовий успіх: збори картини у США і Канаді перевищили $ 86 млн.

Першу десятку замикають фільми Місто злодіїв, Грінберг, Сайрус і Вхід у порожнечу, які займають сьоме, восьме, дев`яте і десяте місце відповідно.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, журнал Forbes склав список топ-10 найкасовіших фільмів 2010 року. Очолив рейтинг мультфільм Історія іграшок-3, що зібрав $ 1,06 млрд.

РИА Новости

