Тарантіно назвав двадцятку найкращих фільмів 2010 року
Очолив мультфільм Джона Лассетера
Американський кінорежисер Квентін Тарантіно склав двадцятку найкращих фільмів 2010 року, яку очолив мультфільм Джона Лассетера Історія іграшок. Велика втеча.
Про це повідомляється в понеділок, 3 грудня, на сайті Tarantino Archives.
Друге місце в списку режисера займає фільм Девіда Фінчера Соціальна мережа, яка оголошена найкращим фільмом року за версією лос-анджелеських, нью-йоркських і британських кінокритиків і фігурує серед номінантів на всі основні кінопремії.
На третьому - Царство звірів Девіда Мішо, історія про розбірки між мельбурнськими кримінальними угрупуваннями.
Четверте місце режисер віддав картині італійця Луки Гуаданьіно Я є любов, яка брала участь у конкурсі кінофестивалю у Венеції, де Тарантіно був головою журі, але не отримала жодного призу.
На п`ятому місці - Рапунцель: Заплутана історія, варіація того ж Лассетера на теми братів Грімм.
Між тим, шосте місце Тарантіно віддав фільму братів Коен Залізна хватка, що вийшов в американський прокат під Різдво і здобув чималий касовий успіх: збори картини у США і Канаді перевищили $ 86 млн.
Першу десятку замикають фільми Місто злодіїв, Грінберг, Сайрус і Вхід у порожнечу, які займають сьоме, восьме, дев`яте і десяте місце відповідно.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, журнал Forbes склав список топ-10 найкасовіших фільмів 2010 року. Очолив рейтинг мультфільм Історія іграшок-3, що зібрав $ 1,06 млрд.