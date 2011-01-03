Голлівудській кіноактрисі Жа Жа Габор ампутують ногу

Голлівудську актрису і колишню королеву краси Жа Жа Габор в неділю, 2 січня, госпіталізували для підготовки до ампутації частини правої ноги.

Як повідомляє Associated Press, причиною ампутації стала гангрена, що розвинулася у 93-річної жінки.

Як зазначає представник кіноактриси, ураження на нозі останнім часом збільшилося з 2 сантиметрів приблизно до 30 і продовжує зростати. Кінцівку ампутують нижче коліна. За словами лікарів медичного центру Рональда Рейгана, в якому перебуває Габор, хірургічне втручання необхідне для збереження життя зірки американського кіно.

Нагадаємо, в останні роки Габор переживає серйозні проблеми зі здоров`ям. Так, у листопаді 2002 року автомобіль, в якому їхала кінозірка, врізався у стовп на знаменитому бульварі Сансет у Голівуді. У результаті актриса отримала кілька переломів і зараз частково паралізована і прикута до інвалідного візка.

У 2005 році у неї стався інсульт, що піддав великому ризику її життя. Її госпіталізували і прооперували. У вересні 2007 року Габор пройшла повторний курс лікування, пов`язаний з її інсультом.

Влітку 2010 року Габор госпіталізували в Лос-Анджелесі з декількома переломами в результаті падіння вдома з ліжка.

Крім цього, восени 2010 року 93-річна Жа Жа Габор зламала стегно.

У свою чергу, чоловік Габор, принц Фредерік фон Анхальт, 21 грудня випадково закапав очі клеєм для нігтів, переплутавши його з очними краплями.

Так, вранці фон Анхальт не зміг відшукати в темряві ванної кімнати флакончик з ліками і закапав собі в око клей для накладних нігтів, що належав його дружині.

Його госпіталізували. Проте вже через кілька годин лікарі відпустили потерпілого, зробивши йому нескладну операцію на склеєних повіках і зафіксувавши на оці пов`язку, яку принц повинен буде носити протягом двох тижнів.

Lenta.ru

