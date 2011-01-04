У Слов'янську сподіваються отримати статус курорту держзначення

У місті Слов`янську Донецької області сподіваються, що Верховна Рада України затвердить їх місту статус курорту Державного значення.

Як повідомили в прес-службі Слов`янської міської ради, зараз відповідний законопроект уже передано на розгляд до парламенту, а в місті вже розробляється проект державної цільової програми.

У прес-службі нагадали, що 29 грудня 2010 року на засіданні Кабінету Міністрів розглядалося питання «Про оголошення природних територій міста Слов`янська курортом Державного значення», і проект одержав підтримку уряду. Як відзначив у своєму вступному слові прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, ухвалення цього законопроекту сприятиме розвиткові курортної інфраструктури регіону і дасть змогу ефективно використовувати його природні й лікувальні ресурси.

Слов`янський міський голова Неля ШТЕПА назвала дану інформацію «прекрасним подарунком напередодні Нового року, подарунком, про який жителі міста мріяли багато років».

За словами мера, для отримання статусу курорту державного значення, містом була виконана величезна робота. Так, відповідно до статті №8 Закону України «Про курорти», Слов`янська міська рада ще в березні 2007 року відправила на розгляд до Міністерства культури і туризму клопотання про оголошення природних територій Слов`янська курортом державного значення. Було проведено велику роботу, одержано висновки по двох серйозних експертизах. Після цього було одержано узгодження в 7 міністерствах. 6 листопада 2009 року цей законопроект був зареєстрований у Верховній Раді, але потім розгляд даного питання було призупинено.

Водночас, як повідомили в прес-службі, в 2010 році одним з перших листів, які після вступу на посаду підписала міський голова Н.ШТЕПА, став лист до Києва з проханням продовжити розгляд питання про отримання містом Слов`янськ статусу державного курорту. За цей надзвичайно короткий термін пакет документів було по-новому переузгоджено в профільних міністерствах.

У Слов`янську сподіваються, що тепер зволікань у позитивному вирішенні даного питання у народних депутатів не буде, підсумували в прес-службі.