Учасники ”Сігета” завітають до Києва

Вперше у Києві в цьому році відбудеться серія клубних виступів учасників Sziget 2007 - популярного угорського фестивалю, який щороку проходить у Будапешті.

Ця ідея виникла у представників інформаційного бюро «Угорщина туризм» Посольства Угорської Республіки в Україні і компанії Інітіа Менеджмент Подій та отримала можливість реалізації завдяки підтримки ОТР Bank. Повідомляє пре-служба фестивалю.

«Ми, як банк зі стовідсотковим угорським капіталом, не могли стояти осторонь цієї видатної культурної події, тим більше, що ми позиціонуємо себе як інноваційний сучасний банк, який окрім своєї прямої місії - надавати послуги найвищої європейської якості, приділяє велику увагу соціальній відповідальності бізнесу, підтримці талановитої молоді та студентських ініціатив», - коментує PR менеджер ОТР Bank Маргарита Бондаренко.

Світлана Кабиш, керівник інформаційного бюро «Угорщина Туризм» та ініціатор проекту, додає: «Я вважаю, що це справді чудово - привезти в Україну кращі угорські «часточки» найбільшого у Центральній Європі фестивалю Sziget , і таким чином, не тільки підтримати інтерес українців до цією насправді цікавою події, а й ще більше заохотити їх до угорських туристичних принад - «талантів гостинності» - та взагалі ініціювати мультикультурний обмін між нашими країнами».

Цього року фестиваль Sziget проходитиме в Угорщині з 8 по 15 серпня.

Починаючи з травня й до серпня перед своїми виступами на Sziget 2007, з почесною місією яскраво й вражаюче презентувати українській спільноті фестиваль і сучасну альтернативну сцену Угорщини загалом, до Києва завітає кілька угорських гуртів, що були офіційно рекомендовані оргкомітетом фестивалю.

Учасника першої вечірки - гурт Brains - обрано зовсім не випадково. Їхня музика настільки парадоксально, але гармонійно синтезована, що за своєю ідеєю нагадує безпосередньо сам угорський фестиваль, який одночасно поєднує кілька десятків різноманітних подій, артистів та аудиторій, але робить це надзвичайно вдало. За допомогою живих інструментів Brains складають музичну мозаїку з елементів drum`n`bass, ethno та reggae, rock та dub. Це справді складно порівняти з чимось. На жаль, за оцінками авторитетних українських музичних оглядачів в Україні подібна музика на сьогодні відсутня як клас. Надихає в цьому те, що, мабуть, Brains не будуть звучати унікально лише у випадку, коли Red Hot Chili Peppers та Asian Dub Foundation вирішать поєднатися для виконання сумісної програми.

Виступ гурту відбудеться 20 травня в київському клубі "Хмільна Бочка". Вхід з пластиковою карткою ОТР Bank або у футболці Sziget - 35 гривень, без - 40 гривень. серед відвідувачів кожного концерту відбуватиметься розіграш двох квитків на цьогорічний фестиваль. Для представників медіа перед початком концерту буде проведена зустріч із представниками огркомітету фестивалю Sziget та із гуртом, що буде представляти Україну на цьогорічному фестивалі.