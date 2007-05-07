10 травня вийде в прокат фільм «Інді» режисера Олександра Кирієнка

10 травня в український кінопрокат вийде новий український фільм – стрічка "Інді" режисера Олександра Кирієнка.

Олександр Кирієнко дебютував у великому кіно 2006 року фільмом "Помаранчеве небо", "Інді" – його друга повнометражна робота. До цього Олександр Кирієнко тривалий час працював як клімпейкер і режисер рекламних роликів, а 2004 року зняв повнометражну телевізійну картину "Королева бензоколонки-2".

Дистриб’юцією стрічки "Інді" займатиметься компанія "Аврора Фільм", що здійснювала співпродюсування і прокат картини "Аврора" режисера Оксани Байрак – на сьогодні комерційно найуспішнішого проекту українського кіно. "Інді" стартує одночасно в українських і російських кінотеатрах.

Робота над фільмом "Інді" тривала близько року, зйомки проходили влітку 2006 року в Києві, Єгипті і в Криму. Бюджет стрічки – близько 1,2 мільйона долярів. Головні ролі в "Інді" виконують російські актори Олена Бабенко, Олександр Домогаров і Олександр Балуєв.

Щодо сюжету "Інді", дистриб’ютори у своєму прес-релізі пропонують такий його виклад: "Зав’язка картини інтригує: життя головної героїні фільму схоже не казку, про яку жінці можна лише мріяти. Аріна (Олена Бабенко) – дружина успішного бізнесмена (Олександр Балуєв), який обожнює її до безпам’ятства і заради дружини готовий фактично на все, що завгодно. Вона нічим не обмежена у своїй свободі. Успішно займаючись улюбленою справою – фотографією, Аріна регулярно влаштовує виставки власних робіт. Збоку в її житті все добре. Але автомобільна аварія, в якій винна лише вона, повністю змінить її життя. Подальші події допоможуть Аріні зустріти справжнє кохання (Олександр Домогаров. Але в нього є своя сім’я. Як з цим жити далі? Це питання змушує кожного героя шукати свою відповідь".

Також в прес-релізі "Аврори Фільм" відзначається сильна акторська гра в "Інді", природні життєві діалоги, блискуча операторська робота і чудова музика Ніно Катамадзе.

За матеріалами kinokolo.ua