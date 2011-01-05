Святвечір на Майдані Незалежності

6 січня на Майдані Незалежності будуть співати колядки, готувати кутю та зустрічати Різдвяну зірку, що сповістила про народження Ісуса Христа.

Аби всі як слід підготувались до Різдва, Українська Православна Церква та організаційний комітет Благодійного ярмарку «Три мішечки. Від Миколая до Різдва» вирішили посприяти цьому процесу і… перевірити, як українці знають колядки. Хто не знає – не проблема. З 14:00 за допомогою ведучих концертної програми можна буде вивчити кілька найпопулярніших колядок, зокрема колядки «Нова радість стала», «Тиха ніч» та «Добрий вечір тобі». Щоб тексти краще запам’яталися, роздаватимуться спеціальні буклети. До речі, вивчаючи передріздвяні пісні, можна буде запропонувати і власний варіант колядки. Та ще й отримати за це маленьку винагороду. Яку? – Дізнаєтесь, якщо прийдете на Майдан.

Після колядок – до куті! Це буде справжній фестиваль куті, обіцяють в оргкомітеті Благодійного ярмарку. Цю неодмінну страву, що подається на стіл у переддень Різдва Христового, для Вас за старовинним «бабусиним» рецептом готуватиме бренд-шеф мережі ресторанів «АВТО-ГРИЛЬ Мисливець» сім’ї «Козирна Карта». Власне, кухар зварить аж 60 кілограмів куті! А ще – розповість про особливості і тонкощі її приготування. По завершенні – кожен зможе безкоштовно скуштувати святкову кутю.

Найурочистіший момент вечора 6 січня – трансляція богослужіння з Києво-Печерської Лаври і запалення Різдвяної зірки від вогню, що його делегація Української Православної Церкви привезе з міста, де народився Ісус Христос, – Віфлеєма.

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