Сьогодні, 5 січня, голлівудська актриса Ліндсей Лохан вийшла з реабілітаційного центру, в якому вона лікувалася три місяці.

"Сьогодні перший день решти мого життя. "Майбутнє залежить від того, що ти робиш тепер", - Махатма Ганді. Житиму крок за кроком...", - написала у своєму блозі на Twitter Лохан.

За словами друзів кінозірки, Ліндсей дуже переживає через те, що оточуючі тиснуть на неї.

"Усі хочуть, щоб Ліндсей скоріше повернулася до роботи, - розповів журналістам наближене до актриси джерело. – Вона розуміє, що фінансово від неї залежить ціле коло людей. І всі вони хочуть, щоб Лохан скоріше вилікувалася, повернулася до зйомок у Голлівуді і стала як якомога раніше приносити їм прибуток".

Тим часом, сама Ліндсей заявила, що хоче записати пісню з La Roux, щоби пожвавити свою музичну кар`єру. На рахунку Лохан вже є два альбоми – Speak (2004 рік) і A Little More Personal (2005).

***

Нагадаємо, що 6 липня 2010 року суд засудив Ліндсей Лохан до 90 днів тюремного ув`язнення за порушення умов випробувального терміну, який вона отримала у 2007 році за керування автомобілем у нетверезому стані.

20 липня Лохан почала відбувати покарання в жіночій в`язниці у передмісті Лос-Анджелеса, проте через 14 днів її відпустили. Причинами дострокового звільнення назвали переповненість в`язниці та зразкову поведінку актриси. Після ув’язнення актрису направили на примусове лікування.

24 вересня Ліндсей Лохан знову опинилася за ґратами, оскільки актриса провалила тест на алкоголь і наркотики. Пізніше її направили в реабілітаційний центр.

Наступне судове засідання у справі актриси призначили на 25 лютого 2011 року.

Корреспондент

