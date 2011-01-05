Актриса Наталя Варлей госпіталізована

Відома радянська і російська актриса Наталія Варлей госпіталізована до московської Боткінської лікарні, можливо, їй буде потрібна операція.

"Варлей була доставлена до нас на швидкій допомозі 3 січня (в понеділок) ввечері, в хірургічне відділення. Можливо, їй буде потрібно хірургічне втручання ", - повідомило джерело в медустанові.

Причини госпіталізації не повідомляються.

Радянська і російська актриса театру і кіно, заслужена артистка РРФСР Наталя Варлей знялася майже в сорока фільмах.

Вона відома глядачам, зокрема, за фільмами Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика, Вій, Сім наречених єфрейтора Збруєва і Дванадцять стільців. Держпремія РРФСР присуджена їй за художній фільм Не хочу бути дорослим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про госпіталізацію ще одного відомого радянського актора - Юрія Яковлєва. Народний артист СРСР потрапив до лікарні на початку цього року, але загрози його здоров`ю немає.

РИА Новости

