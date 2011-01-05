Помер гітарист рок-гурту Japan Мік Карн

У Лондоні на 53-му році життя від раку помер гітарист легендарного рок-гурту Japan Мік Карн.

"З глибокою скорботою ми змушені повідомити вам, що Мік врешті-решт програв свою битву з раком і мирно перейшов в інший світ", - повідомляється в середу на сайті музиканта.

Музикант помер у вівторок, 4 січня, у своєму будинку в лондонському районі Челсі в оточенні рідних і близьких.

Басист гурту Duran Duran Джон Тейлор, дізнавшись про смерть Карна, назвав його одним із найбільших музикантів свого часу, як за звучанням, так і за створеним сценічному іміджу.

Виходець з Кіпру Мік Карн (справжнє ім`я Антоній Мікаелідіс) разом зі своїми друзями організував гурт Japan ще в 1974 році, коли йому було всього 15 років. Гурт грав музику в стилі арт-рок, а сам Карн виступав на сцені з бас-гітарою, і саксофоном.

Всі п`ять альбомів гурту - Adolescent Sex (1977), Obscure Alternatives (1978), Quiet Life (1979), Gentlemen Take Polaroids (1980) та Tin Drum (1981) - мали золотий статус, тобто були продані тиражем понад 100 тисяч екземплярів. Найбільшою популярністю у Великобританії користувався сингл Ghosts, випущений Japan у 1982 році.

Незабаром після цього гурт розпався через внутрішні суперечності, а Карн продовжував співпрацювати з іншими музичними колективами. Зокрема, він брав участь у записі альбому Dalis Car гурту Bauhaus, який одним з перших у світі почав виконувати готичний рок.

РИА Новости

