Двоє американців виграли джек-пот

Двоє американців виграли 355 млн. дол. у розіграші лотереї Mega Millions.

Це один з найбільших подібних призів в історії країни, передає РІА «Новости».

Розіграш лотереї проходив у вівторок і, як з`ясувалося, джек-пот дістанеться щасливчикові зі штату Айдахо, який поділить його із не менш везучим жителем штату Вашингтон. Таким чином, кожен з гравців отримає по 177,5 млн. доларів.

Розіграш лотереї Mega Millions починається з 12 млн. дол. і триває до появи виграшного квитка. Найбільший лотерейний виграш в історії США був зафіксований 6 березня 2007 року і становив 390 млн. дол. Його також довелося розділити - заповітні шість цифр вдалося відгадати двом гравцям. Вірогідність виграшу в лотерею Mega Millions, за оцінками самих організаторів, становить один до 176 мільйонів.