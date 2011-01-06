На Майдані святкуватимуть день народження Баби Яги

На Майдані Незалежності у Києві 13 січня 2011 року святкуватимуть день народження Баби Яги.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив підприємець, організатор цього дитячого заходу Олексій ЩЕРБИНА.

"Під час цього свята працюватиме книжковий казковий ярмарок, відбудеться парад вертепів з усієї України, примусовий приліт Баби Яги та відзначення її дня народження", - сказав О.ЩЕРБИНА.

Організатор заходу вважає, що це свято зацікавить не лише киян. "Це казкове свято стане привабливим для туристів", - зауважив він і додав, що всі гості свята повинні бути в одязі навиворіт і в масках.

О.ЩЕРБИНА також оголосив адресу, на яку всі діти можуть написати Бабі Язі листа зі своїми віншуваннями: 01001, Київ -1, Баба Яга.

Організатор також закликав громадські та комерційні організації взяти участь в організації дитячого свята.

"У Києві не вистачає вуличного свята, не має вуличних театрів... В усьому світі вуличне життя — цікаве і загальнодоступне — це якраз і є виявом демократії, і того, що влада піклується про своїх громадян і про те, аби в суспільстві було відчуття святковості існування. Ніякі економічні гаразди нічого нікому не додадуть, якщо вони не створюють атмосферу святковості життя", - зазначив режисер-постановник свята Олексій КУЖЕЛЬНИЙ.