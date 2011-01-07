Для дайвінгу знову відкрили сім районів Шарм-еш-Шейху

18:37, 07 січня 2011
Культура
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Губернатор дав дозвіл

Губернатор провінції Південний Синай Мухаммед ШОША дозволив відкрити для дайвінгу сім районів Шарм-еш-Шейху і доручив місцевим органам влади забезпечити всім туристам можливість здійснювати підводні занурення.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетське видання "Аль-яум ас-Сабіа".

Як повідомляв УНІАН, з 5 січня за рішенням губернатора практично все убережжя Червоного моря на популярному курорті Шарм-еш-Шейх було закрито для купання і підводного плавання.

М.ШОША не пояснив конкретних причин ухваленого рішення, лише підкреслив, що це робиться для безпеки туристів і їх захисту від нападів акул.

На початку грудня в районі Шарм-еш-Шейха було зафіксовано п`ять нападів акул на відпочиваючих, після чого пляжі були закриті на невизначений термін. Раніше подібні інциденти траплялися в Шарм-еш-Шейху вкрай рідко, пляжі в цих місцях вважалися абсолютно безпечними.

Єгипетська влада за допомогою іноземних фахівців продовжує з`ясовувати причини агресивної поведінки акул. Крім того, вивчаються можливі засоби додаткового захисту від морських хижаків. Зокрема, італійська компанія запропонувала використовувати електромагнітний щит для відлякування хижих риб від берегів курорту.

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