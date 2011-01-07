На Прикарпатті урочисто відзначать 92–у річницю Соборності України

На Прикарпатті урочисто відзначатимуть 92–у річницю Соборності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації. З метою збереження історичної пам’яті, виховання у громадян національної свідомості голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК підписав розпорядження №900 про відзначення на Прикарпатті 92-ої річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки

Райдержадміністраціям та виконкомам міст обласного значення доручено розробити та затвердити заходи з підготовки та святкування Дня Соборності України за участі представників виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, молодіжних організацій, політичних партій, діячів науки, культури та громадськості.

21 січня в Івано-Франківську відбудуться урочисте віче та академія в обласному академічному муздрамтеатрі ім. Івана Франка.

Державному архіву області доручено організувати виставку архівних документів, що ілюструють події періоду УНР та ЗУНР, життя та діяльність провідних діячів національного державотворення.

Довідка УНІАН. День Соборності України - свято , що відзначається в день проголошення возз`єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року.

22 січня 1918 року у приміщенні Київського Будинку вчителя було підписано Четвертий універсал, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. А 1919 року в цей самий день на Софійській площі в Києві було проголошено Акт Соборності українських земель.