2011 кінорік принесе справжній бум продовжень

2011 рік із впевненістю можна назвати роком гучних продовжень – більшість історій, що розпочались на екранах багато років тому закінчаться саме у 2011 році. А якщо ж не закінчаться, то впритул наблизяться до “найостаточнішого завершення”. Тож, що принесе нам рік новий?

У квітні відкриває сезон зіркових сіквелів фільм жахів “Крик-4”, котрий повертає на екрани відомого глядачам маніяка у масці привида.

Режисер попередніх трьох частин Вес Крейвен вирішив у нову частину не вводити кардинальних змін чи інших головних героїв. Тож, головні ролі у фільмі як і раніше виконують Нів Кембпел, Кортні Кокс та Девід Аркетт. Надзвичайно цікаво буде побачити тандем Кокс та Аркетт, котрі виконують у “Крик-4” подружню пару, попередньо розлучившись у реальному житті. До речі, познайомились актори саме на зйомках першої частини “Крику” в 1996 році.

Дія фільму розгортається через кілька років після останніх нападів маніяка. Ці роки були відносно спокійними для усіх героїв стрічки. Сідні Прескотт тепер працює методистом у Вудсборзькій Середній школі, життя налагоджується за відсутності спалахів папарацці та відеокамер журналістів. Але коли знаходять труп одного зі студентів і знову починаються телефонні дзвінки від маніяка, Сідні розуміє, що насправді цей жах не закінчувався ніколи, а найстрашніше ще попереду...

Своє продовження отримала і трилогія “Пірати Карибського моря”. Продюсери позбулися двох виконавців головних ролей Кіри Найтлі та Орландо Блума і режисера Гора Вербінські, залишили Джонні Деппа і Джеффрі Раша та залучили Пенелопу Крус і режисера Роба Маршалла, відомого за стрічками “Мемуари гейші” та “Чикаго”. Важко пророкувати “Піратам Карибського моря: На дивних берегах” успіх попередніх частин, але, можливо, поштовхом подивитись фільм стане аргумент, що контракт Деппа з Disney закінчується саме на четвертій частині пригод пірата Джека-горобця. Загалом студія Disney планує випуск ще двох частин, у котрих Депп уже не братиме участі, а замість нього з’явиться його навіжений брат.

Нові “Пірати Карибського моря” розповідають про пригоди Джека-горобця у пошуках джерела вічної молодості. До пірата приєднується його колишня подруга Анжеліка (Пенелопа Крус), котра чи то дійсно в нього закохана, чи просто прикидається, щоб разом із Джеком дістатись джерела вічної молодості. Пірат вирушає у подорож на кораблі капітана Чорна Борода, не знаючи, кого йому варто боятись – злодія чи Анжеліки.

“Гаррі Поттер та Дари Смерті. Частина друга” поставить останню крапку у пригодах юного чарівника. Поттеріана закінчиться (або ж набуде своєї нової стадії) у липні 2011. Бюджет стрічки склав майже 250 мільйонів, зробивши “Гаррі Поттера” одним із найдорожчих фільмів нового року. Режисером останньої частини, як і чотирьох попередніх залишається Девід Єтс, та й акторський склад той самий – Деніел Редкліф, Емма Вотсон, Руперт Грін, Хелен-Бонем Картер та Гарі Олдман.

“Гаррі Поттер та Дари Смерті. Частина друга” розповідає про боротьбу Гаррі Поттера та його друзів зі злим чарівником Волдемортом, котрий прагне захопити магічний та маглівський світ. Аби вбити Волдеморта, друзям доведеться знайти і знищити сім частинок його душі, котрі розкидані по всьому світі і втілені у різноманітних предметах. Боротьба стає все запеклішою та небезпечнішою.

У “Форсажі-5”, що стартує в кінотеатрах на початку травня 2011, на екрани повертається акторський склад першої частини нескінченної автомбільної історії – Він Дізель, Пол Вокер та Джордана Брюстер.

Режисером стрічки залишається Джастін Лін, що також режисував дві попередніх частини “Форсажу”. Фільм розповідає про продовження пригод колишнього копа Брайана О’Коннера та стрітрейсера Дома Торетта, які намагаються втекти від поліції, котра має з хлопцями особисті рахунки.

Прихильники “Сутінок” нарешті дочекались четвертої частини вампірської саги – вихід стрічки “Сутінки. Сага. Світанок. Частина перша” заплановано на середину листопада. Фільм неодноразово піддавався найгострішій критиці як кіноманів, так і журналістів через недостатню акторську майстерність головних героїв та невдалий сюжет. Тим не менше, саме “Сутінки” принесли славу Роберту Паттінсону, Крістен Стюарт та Тейлору Лотнеру, котрі, до того ж, за нову частину отримали по 12,5 млн долларів.

“Світанок. Частина перша” – це продовження історії кохання вампіра Едварда Каллена та звичайної дівчини Белли Свон. Тепер Белла має вийти заміж за Едварда і позбутись своєї смертності, перетворившись на вампірку. Але постає й інша проблема – дівчина вагітна, і їй доведеться зробити важкий вибір: її життя чи життя дитини? І чи має дитина Белли право на існування у цьому світі?

“Люди-ікс: Перший клас” розповідатимуть історію формування професора Ксавьє та Магніто. Це історія великої дружби, котра потім переростає у таке саме велике протистояння. Режисером кінокартини виступив Меттью Вон, відомий глядачам за казкою “Зірковий пил” та екшеном “Піпець”. До речі, на 2012 рік режисер запланував випуск стрічки “Піпець-2”.

Справжнім любителям анімації літо 2011 року дарує одразу дві суперпрем’єри – “Панда кунг-фу-2” та “Тачки-2”. “Панда Кунг-фу” розповідає про подорож панди По, найбільшого у світі фаната кунг-фу, котрий продовжує вдосконалювати свою бойову майстерність та знаходити нових друзів. Свої голоси героям мультфільму подарували Джек Блек, Жан-Клод Ван Дамм, Джекі Чан, Анджеліна Джолі, Гарі Олдман, Дастін Хоффман та Люсі Лью.

“Тачки-2”, що свого часу підкорили українського дорослого і молодшого глядача своїм прекрасним дубляжем, розкажуть нову історію про Блискавку Маккуїна. Тепер у гонщика нова мета – взяти перше місце на Світовому Гран-Прі, рамках котрого буде визначений найкращий гонщик серед усіх категорій – Формула-1, NASCAR, Le Mans. До того ж, Блискавка не знає, що вони з Сирником опиняться у самому серці підступного шпигунського заговору.

“Кіт у чоботях” – останній привіт від “Шрека”, що вже навряд чи повернеться на екрани. Спін-офф розповідає про пригоди Кота у чоботях ще до його зустрічі зі Шреком та Віслюком. Кіт вирушає на пошуки міфічної Качки, котра несе золоті яйця. Заради цього герой об’єднується з розумним Шалам-Баламом та прекрасною Кітті.

Ще однією літньою прем’єрою стануть “Трансформери-3: Темна сторона Місяця”. Дія стрічки цього разу відбувається не лише на Землі, але й на Місяці, темний бік котрого зберігає не менш темні таємниці. До того ж, десептикон Шоквейв, правитель Кібертрона, готується до візиту на Землю із зовсім не добрими намірами. Але хто буде протистояти йому? Головні ролі у стрічці виконали Шайа ЛаБаф, Джош Дюамель, Патрік Демпсі, Джон Малкович та інші, а її режисером залишився Майкл Бей.

Наприкінці 2011 року глядачів чекає продовження шпигунського екшену “Місія нездійсненна-4”. Тут, як і раніше, у головній ролі залишається Том Круз, котрий знову виконуватиме надзвичайно небезпечні і майже нездійсненні урядові завдання. Режисером нової “Місії” став володар Оскара Бред Бьорд, котрий досі не мав досвіду режисури шпигунських стрічок як таких.

А справжнім новорічним подарунком Гая Річі глядачам стане “Шерлок Холмс-2” з Робертом Дауні-молодшим та Джудом Лоу у головних ролях.

Власне, кінець першої частини стрічки не просто натякав, а мало не кричав про швидке продовження. Адже підступний доктор Моріарті лишається на волі, і навряд чи сам цей факт дозволить спати спокійно Шерколу Холмсу та доктору Ватсону.

Тож, 2011 рік зустрічаємо в очікуванні гучних кінопрем’єр, смачних новинок та неочікуваних кінцівок.

Катерина Зінов’єва