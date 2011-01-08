У Коломиї відкрилась виставка до 145-річчя Андрея Шептицького

У Коломийському національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського урочисто відкрилась виставка «Духовні скарби» до 145-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького.

Про це повідомили УНІАН у дирекції музею.

На виставці представлено церковні твори XVIII-XX століть із збірки музею та з колекції владики Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Миколи СІМКАЙЛА. Зокрема, це дерев’яні ручні хрести, свічники-трійці, скульптури святих та ангелів, ікони на дереві і полотні, антимінси, предмети церковно-обрядового призначення (чаші з дискосами, кадильниці) тощо.

Родзинкою виставки є колекція церковного мистецтва музею, яку почали створювати ще з 1926 року.

Тут також представлені портрети митрополита А.Шептицького, який долучився до створення цього музею, священика Йосафата Кобринського, Станіславського єпископа Григорія Хомишина, колишнього владики Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Павла Василика.