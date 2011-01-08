У Луцьку триває конкурс "Питні меди-2011"

У Луцьку відбувається третій крайовий конкурс "Питні меди-2011". У ньому беруть участь представники з 10 регіонів України.

Про це УНІАН повідомив член Гільдії медоварів України Володимир ДМИТРУК.

За його словами, конкурс триватиме впродовж двох днів. Сьогодні на головній площі міста - Театральному майдані, працює близько двох десятків палаток, де всі бажаючі мають змогу продегустувати питні меди.

Впродовж дня також працює конкурсна комісія, на дегустацію якій уже представлено 24 зразки питних медів. Результати стануть відомі 9 січня, їх оголосять під час прес-конференції у Палаці культури Луцька.

Переможців визначатимуть у чотирьох номінаціях: меди ставлені без додаванням соку; з додаванням соку; меди варені без додаванням соку; з додаванням соку.

Також завтра опівдні відбудеться запалення величної свічі, яку виготовили українські медовари. Вона буде встановлена на Театральному майдані міста біля памятника Лесі Україник і запалена від Віфлиємського вогню.