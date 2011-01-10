Лувр втретє підтвердив звання найвідвідуванішого музею світу

У 2010 році паризький музей Лувр відвідали 8,5 мільйонів осіб, що дозволило музею зберегти за собою лідерство за відвідуваністю третій рік поспіль, повідомляє ЛігаБізнесІнформ.

Згідно зі статистичними даними про відвідуваність, які щорічно публікуються музеєм, в минулому році найбільшу кількість відвідувачів привернули експозиції російського живопису, а також виставки, присвячені археології та історії Саудівської Аравії.

Розташований у центрі Парижу, Лувр вважається одним з найстаріших і найбільших художніх музеїв світу.

У ньому зібрана багатюща колекція, що включає такі шедеври, як звід законів Хаммурапі, давньогрецькі скульптури Венери Мілоської та Ніки Самофракійської, портрет Мона Ліза Леонардо да Вінчі, а також інші його роботи.

Нагадаємо, в кінці березня 2010 року лондонське видання The Art Newspaper опублікувало список найбільш відвідуваних музеїв і виставок за підсумками 2009 року. Перше місце серед музеїв посів Лувр, а серед виставок лідирують японські проекти.

ЛIГАБiзнесIнформ