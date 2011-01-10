В Івано-Франківську розпочинається фестиваль «Коляда на Майзлях»

9 грудня в Івано-Франківську розпочинається різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після служби Божої повідомив настоятель Монастиря отців Василіан ЙОСАФАТ.

За його словами, з 9 до 23 січня в Івано-Франківську у храмі Царя Христа відбудеться Другий різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях». Фестиваль розпочнеться виступами колективів парафії. А з 10-15 січня відбудуться сольні виступи дитячих і однорідних хорів, ансамблів. Заключний гала-концерт цих колективів відбудеться в неділю, 16 січня.

Із 17 до 22 січня (окрім Надвечір’я Богоявлення, 18 січня) на фестивалі можна буде почути сольні виступи змішаних хорових колективів і вертепів.

Заключний гала-концерт фестивалю відбудеться в неділю, 23 січня, за участю Національного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія».

Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях» своєю метою ставить відродження багатогранної духовної спадщини краю в часі святкування Різдва Христового, відновлення, збереження та поширення колядок, щедрівок та з метою розвитку духовного вокально-хорового мистецтва.

За словами отця ЙОСАФАТА, у фестивалі візьмуть участь 47 колективів із Івано-Франківської і Львівської областей. Своє мистецтво продемонструють як аматорські, так і професійні колективи, прославляючи народження Христа. Зокрема, колективи парафії Царя Христа Монастиря отців Василіян «Надія», дитячий хор «Божі ангелята», ансамбль «Аве Марія». «Осанна», «Cantemus», вокально-інструментальний квінтет “Доля”, Чоловічий хор церкви Різдва Богородиці( Львів), муніципальний камерний чоловічий хор «Каменяр» (м. Стрий), чоловіча хорова капела «Червона калина», Ансамбль скрипалів та камерний оркестр Івано-Франківського музучилища та інші.