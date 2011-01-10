Данська кронприцесса Мері народила двійнят

Данська кронприцеса Мері народила сьогодні двійнят: хлопчика і дівчинку.

Про це повідомив наслідний принц Фредерік. Новонароджені з`явилися на світ з інтервалом у півгодини. Немовлята і мати почуваються добре. Новонароджені – третя і четверта дитина в сім`ї кронпринца і його дружини. У родины вже ростуть п`ятирічний принц Крістіан і трирічна принцеса Ізабелла.

Эхо Москвы