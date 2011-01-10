Пол Маккартні заспіває на королівському весіллі

Британський принц Вільям і його наречена Кетрін Міддлтон запросили легендарного бітла Пола Маккартні заспівати на їх весіллі, яке заплановане на 29 квітня нинішнього року, пише в суботу 8 січня таблоїд Daily Star з посиланням на джерело в оточенні пари.

За словами джерела, екс-учасник ліверпульської четвірки ангажований на виконання декількох пісень на одному з двох прийомів у Букінгемському палаці. Проте ще невідомо, на якому саме прийомі заспіває сер Пол.

Вінчання Вільяма і Кейт відбудеться у Вестмінстерському абатстві, після чого офіційний прийом у палаці буде влаштовувати бабуся нареченого - королева Великобританії Єлизавета Друга. Але в цей же день там відбудеться ще один більш неформальний танцювальний вечір, організований батьком Вільяма принцом Чарльзом для найближчих друзів.

"Вільям і Кейт склали список для свого весілля, і вартість концерту Пола Маккартні займає в ньому перше місце", - сказало джерело.

Заручини спадкоємця британського престолу

Зі свого боку, офіційний представник королівського двору відмовився коментувати інформацію, заявивши, що план весільних заходів ще не повністю підготовлений.

Нагадаємо, принц Вільям, старший син принца Уельського Чарльза і покійної принцеси Діани, зробив пропозицію своїй давній подрузі Кейт Міддлтон в жовтні минулого року під час відпочинку в Кенії.

РИА Новости