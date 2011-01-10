Росіяни переконують, що не закривали українську бібліотеку

Українська бібліотека в Москві функціонує в робочому режимі і свою діяльність не припиняла. При цьому мови про закриття Бібліотеки або зміну її статусу та функціонального напряму не йде.

Про це ZAXID.net повідомили у прес-службі Генерального консульства Росії у Львові.

"У зв`язку з нагнітанням обстановки навколо питань функціонування Бібліотеки української літератури в Москві Генеральне консульство Росії у Львові інформує, що на сьогоднішній день зазначена Бібліотека функціонує в робочому режимі і свою діяльність не припиняла. При цьому мови про закриття Бібліотеки або зміну її статусу та функціонального напряму не йде", - зазначено у повідомленні.

"Як випливає з результатів бесіди заступника Міністра закордонних справ Росії Г. Карасіна з Послом України в Росії В. Єльченко, що відбулася 29 грудня 2010 р. у Москві, Російська сторона вважає важливою роботу Бібліотеки української літератури в Москві з розповсюдження художніх творів українських письменників і поетів. У ході цієї бесіди особливо було підкреслено, що зазначена Бібліотека покликана зміцнювати дружбу і повагу між українцями і росіянами", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив з Бібліотеки української літератури у Москві понад 50 книжок для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово "націоналізм" і вилучили всі видання, у яких було виявлене це слово. Це, зокрема, книжки про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху "Пора", а також примірники газет "Нація і держава", "Шлях перемоги", "Українське слово". У список також потрапило видання "Національна безпека України" тощо.

26 грудня директор бібліотеки Наталія Шаріна повідомила, що після цього бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня у бібліотеці пройшов другий обшук, внаслідок якого були вилучені жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.