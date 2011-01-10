Американські кінокритики назвали кращий фільм 2010 року

Національне товариство кінокритиків США (National Society of Film Critics) визнало кращим фільмом 2010 року картину Девіда Фінчера «Соціальна мережа» (Social Network).

Свої голоси за стрічку про створення сайту Facebook віддали 46 з 61 учасника Національного товариство кінокритиків. Кращим актором року був визнаний Джессі Айзенберг, який зіграв у «Соцмережі» Марка Цукерберга. Крім того, нагороду за кращу режисуру отримав Девід Фінчер, кращим кіносценарієм критики визнали роботу Аарона Соркіна; обидва вони працювали над «Соціальною мережею».

Кращою актрисою року була названа Джованна Меццоджіорно (Giovanna Mezzogiorno) за роль коханки італійського диктатора Беніто Муссоліні у фільмі «Перемагати» (Vincere). Нагороди за ролі другого плану отримали серед чоловіків Джеффрі Раш (Geoffrey Rush) за історичну драму «Король каже!» (The King`s Speech),серед жінок — Олівія Вільямс (Olivia Williams), яка зіграла в фільмі Романа Поланського «Письменник-привид» ( The Ghost Writer).

До числа учасників Національного товариства кінокритиків США, що заснований у 1966 році, входять такі авторитетні персоналії як Роджер Еберт (Roger Ebert) з Chicago Sun-Times і Девід Денбі (David Denby) з журналу The New Yorker.

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