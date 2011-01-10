У Луцьку визначили переможців конкурсу "Питні меди"

У Луцьку визначили переможців 3-го конкурсу "Питні меди-2011". Загалом на розгляд дегустаційної комісії було представлено близько 30 зразків питних медів з понад 10 регіонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом двох днів на головній площі міста – Театральному майдані, усі бажаючі мали змогу дегустувати, купувати мед, медовуху та бджолину продукцію, зокрема свічки із бджолиного воску та різноманітні косметичні засоби. Крім безкоштовної дегустації, тривали й тренінги з виготовлення хмільних медових напоїв, а також пасічники розповідали про цілющі властивості меду і виробів із нього.

Конкурс проходив у рамках етно-фестивалю "Різдво у Волинській родині". Організатором виступила Гільдія медоварів України. Учасниками конкурсу стали медовари не тільки Західноукраїнського регіону, а й Одещини, Харківщини, Донеччини та інших регіонів.

Загалом, переможців визначали у чотирьох номінаціях за бальною системою. Відтак, було по кілька призових місць. Дехто з медоварів удостоївся призових місць одразу у кілька номінаціях.

За словами голови Гільдії медоварів України Василя БАРАБАША, "цей конкурс не є самоцільним, а, скоріше, навчально-методичним. Його ціль - не нагороджувати, а відкрити нові імена”.

Крім того, він наголосив, що саме завдяки таким конкурсам українці відпрацьовують технологію медоваріння. В. БАРАБАШ також висловив сподівання, що в Україні, все ж таки, буде можливість сісти за стіл переговорів медоварам та представникам влади щодо впровадження спрощеної системи дозвільних процедур, контролю за їхньою продукцією. "Адже наша продукція - це здоров`я нашої нації", - резюмував голови Гільдії медоварів.