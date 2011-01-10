З Києво-Печерської Лаври винесли 5 тисяч і золото

Напередодні свят у Києво-Печерській лаврі пограбували церковну лавку при храмі Божої Матері. Як розповів газеті "Сегодня" скарбник Лаври отець Варсонофій, кілька хлопців спочатку довго вивчали товари в лавці, а потім один з них попросив продавця дістати товар із самої верхньої полиці.

Поки працівник відвернувся, один грабіжник заліз у касу і дістав звідти 5 тис. грн. Другий, ставши спиною до прилавка, протягнув назад руку, ключиком відкрив вітрину і згріб золоті ланцюжки на суму 10 тис. грн. Він діяв так вправно, що ніхто навіть не відмітив. Через кілька хвилин грабіжники зникли. У лавці спохопилися відразу, але грабіжники вже зникли. Це перша велика крадіжка, кажуть у Лаврі. До цього виносили книжку і свічник. Наразі злодів не знайшли.