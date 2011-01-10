У Австрії відзначили «Слов'янське Різдво»

У Австрії, на знаменитому гірськолижному курорті Ішгль, відбувся культурний проект «Слов`янське Різдво», організований торговою маркою «Хортиця», за участю груп «Ляпіс Трубецький» і «МазурБенд». Як повідомили УНІАН у прес-службі «Хортиця», проект відбувається у різних країнах п`ятий рік.

«Звучать слов`янські народні пісні, панує душевність. У конкурсній програмі заходи - колядки, щедрівки і національний вертеп на гірських схилах. Цього року національного колориту святу додали народні пісні, українські пампушки, сало та краща українська горілка - «Хортиця», - прокоментували організатори. За їхніми словами, дійство було організовано у найкращих традиціях різдвяних посиденьок, із обрядами і щедрим частуванням. Організатори культурного проекту впевнені, «щира слов`янська музика та смак абсолютної чистоти «Хортиця» зміцнять культурний діалог між Україною та іншими європейськими державами».

Довідка УНІАН

«Українські Вечорниці» і «Слов`янське Різдво» проходять напередодні Різдва зі сприяння ТМ «Хортиця» на відомих курортах Австрії, Італії.

