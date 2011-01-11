Помер британський режисер Пітер Єйтс

9 січня, в Лондоні після тривалої хвороби у віці 82 років помер британський режисер, продюсер і сценарист Пітер Єйтс.

Єйтс народився 24 липня 1928 року в Гемпширі, закінчив Королівську академію драматичних мистецтв у Лондоні, деякий час був театральним актором, а в п`ятдесятих роках ХХ століття вирішив узятись за кіно.

Попрацювавши асистентом у Тоні Річардсона, 1963 року він зняв свій перший фільм Літні канікули (Summer Holiday). У 1967 році йому довірили масштабніший проект – детектив Пограбування (Robbery), а всього через рік він вже знімав у Голівуді Булліт (Bullit) зі Стівом Макквіном.

У 1979 році Єйтса вперше номінували на Оскара за комедію Вирватися вперед (Breaking Away), згодом він заслужив ще дві номінації за Костюмера (The Dresser, 1983), брав участь у Берлінському кінофестивалі.

Серед його найбільш пам`ятних картин також трилер Очевидець (Eyewitness, 1981) і пригодницький фільм Крулл (Krull, 1983) про принців, драконів і далекі планети.

Свій останній фільм – Новорічна історія (Curtain Call) – Єйтс випустив у 1999 році, а останнім часом працював на телебаченні.

РИА Новости