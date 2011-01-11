Фундаментальну історію Закарпаття видали двома мовами

Уперше в історії Закарпаття видали фундаментальне двомовне видання про історію, політику й культуру регіону.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби Ужгородського національного університету Віктор ПЕТРЕЦЬКИЙ.

За його словами, українські та угорські вчені спільно видали унікальну на сьогодні працю двома мовами «Закарпаття 1919 - 2009 років: історія, політика, культура». Це великоформатне видання українською та угорською мовами на 720 сторінках у двох томах.

Навчальний посібник вийшов у світ за сприяння Благодійного фонду «Розвиток угорськомовної освіти Закарпаття» (Україна), Інституту етнонаціональних досліджень Угорської академії наук (Угорщина), Міністерства освіти і культури Угорщини, Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики Ужгородського національного університету, Фонду «Рідний край» (Угорщина), уродженця краю Шандора ВАЙСА. Видання стане в нагоді всім, хто цікавиться сторінками історії та вивчає Закарпаття, зазначив В.ПЕТРЕЦЬКИЙ.

Авторський колектив наукової праці – це 26 дослідників з Ужгорода, Берегова, Києва та столиці Угорської Республіки Будапешт. Серед них відомі в Закарпатті та за його межами дослідники Володимир ЗАДОРОЖНИЙ, Федір ШАНДОР, Михайло ЗАН та інші.

Автори видання спробував системно висвітлити взаємопов’язані проблеми історичного розвитку Закарпаття від 1919 до 2009 року. «Остання хронологічна межа співпала з політичними змінами напередодні виборчих процесів в Україні та Угорщині. Для детального ознайомлення авторами подаються цікаві матеріали історико-політичного, соціально-економічного, культурно-освітнього, духовного життя закарпатців. Автори акцентують увагу, зокрема, на взаємній історичній спадщині українського та угорського місцевого населення краю, а також на ключових елементах їхнього сучасного співіснування», - прокоментував один з упорядників Ф.ШАНДОР.