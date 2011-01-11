Регіонал знайшов у Вікіпедії підтвердження популярності російської мови

Заступник Голови парламентської фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО відзначив, що статистика запитів на сайті «Вікіпедія» свідчить про широке використання російської мови серед українців на побутовому рівні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

На думку В.КОЛЕСНІЧЕНКА, «п`ятирічна насильницька українізація засвідчила небажання українського суспільства відмовитися від використання у побуті російської мови».

«І сьогодні, коли ультранаціоналісти намагаються продовжити свою політику з дискредитації законного права кожного громадянина України на використання російської мови, тільки Інтернет залишається єдиним вільним середовищем комунікації для представників російськомовного населення нашої країни, яка тотально не схильна до викорінювання всього «інакомислячого», «ненаціоналістичного», - заявив народний депутат. «Популярність російської мови підтверджена об`єктивними міжнародними статистичними даними (які, до речі, фактично повністю збігаються з результатами соціологічних досліджень в Україні), що свідчать не просто про поширеність російської мови серед населення України, а і про її щоденне використання молоддю», - підкреслив політик, посилаючись на дані, оприлюднені «Вікіпедією».

При цьому В.КОЛЕСНІЧЕНКО відзначив, що «представники молоді - найширша аудиторія користувачів інтернет-ресурсами в усьому світі. А ресурси всесвітньої павутини на сьогодні - єдина віддушина для молоді, що обстоює свої права, гарантовані їй законодавством України». «Лише в мережі Інтернет представники молоді можуть почуватися вільно і мовчазно протестувати проти мовної цензури», - констатує народний депутат.

На його думку, близько 70% громадян нашої країни щодня використовують російську мову як засіб комунікації. «Для більшості з них вона є рідною. І, на жаль, держава поки не забезпечує невід`ємне право своїх громадян на використання рідної російської мови в усіх сферах суспільного життя. Але вона зобов`язана це зробити!» - заявив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він висловив упевненість у тому, що «від русофобської політики попередньої влади постраждала не тільки російська мова, а й інші національні мови України». «Спостерігається критичне зниження грамотності. Характерно, що навіть кількість переглянутих користувачами з України англомовних сторінок «Вікіпедії» впала майже на 25%», - резюмував він.