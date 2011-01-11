Українець став лауреатом конкурсу Youtube Життя за один день

Українець Борис Гришкевич із Закарпатської області увійшов до списку лауреатів міжнародного конкурсу Життя за один день, який організували всесвітньо відомі режисери Рідлі Скотт і Кевін МакДональд спільно з Youtube.

Борис Гришкевич представив на конкурс фільм Іванки. Один день у Карпатах - про життя пастухів, що живуть у горах.

Це відео увійшло до списку 26 найкращих фільмів, що розповідають про один день з життя їх авторів. Вони були відібрані з 80 тисяч відео з 192-х країн світу.

Іванки Бориса Гришкевича і відео інших лауреатів змонтують у повнометражний фільм, який буде презентований 27 січня 2011-го року на кінофестивалі Санденс у США. На прем`єру фільму в США запрошені всі лауреати проекту. 28 січня фільм буде викладено у вільному доступі на каналі youtube.com / lifeinaday.

Монтувати повнометражний фільм буде оскароносний режисер Кевін Макдональд, який зняв такі фільми, як Останній король Шотландії, Торкаючись порожнечі і Одного разу у вересні.

Продюсером кіно виступив режисер Рідлі Скотт, відомий за фільмами Гладіатор, Падіння Чорного яструба, Тельма і Луїза, Той,що біжить по лезу і Робін Гуд.

Повний список лауреатів конкурсу Життя за один день виглядає так: Massoud Hossaini (Кабул, Афганістан), Cristina Bocchialini, Ayman El Sayed Hassan (Каїр, Єгипет), Soma Helmi (Балі, Індонезія), Hiroaki Aikawa, Taiji Aikawa (Токіо, Японія) , Marek Mackovic, Okhwan Yoon (Катманду, Непал), Alberto Rauizo Gonzalez, Cain Abel Tapia Chavez, Aveliro Tapia (Арекіпа, Перу), Ренат Арділанов та Олександр Байтурін (Москва, Росія), Patricia Marinez del Hoyo, Toniu Xou, Virginia Salvado Segu, Araceli Segu Muste (Барселона, Іспанія), Борис Гришкевич (Закарпатська область, Україна), Harvey Glen (Дубаї, ОАЕ), Caryn Waechter (Нью-Йорк, США), Christoper Brian Heerdt (Напервіль, США), David Jacques ( Вунсокет, США), Betsy DelValley (Урбана, США), Bob Liginski, Jr., Bobby Liginski III, Catherine Anne Liginsky (Греслейк, США).

Як повідомлялося раніше, Життя за один день стане першим глобальним повнометражним документальним фільмом, знятим користувачами протягом одного дня - 24 липня 2010 року.

О досуге