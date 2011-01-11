Творець коміксів отримав зірку на Алеї слави в Голівуді

Американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів, серед яких - Людина-Павук, Фантастична четвірка, Люди Ікс, Залізна людина, Халк, удостоєний зірки на Голлівудській Алеї Слави.

На урочистому заході 88-річного Стена Лі супроводжувала дружина Джоан.

Стен Лі - американський письменник, актор, продюсер, телеведучий, сценарист, редактор і, головне, творець безлічі персонажів коміксів. Він був президентом і головою ради директорів відомого видавництва Marvel Comics.

У ролях другого плану, а часто - і самого себе, Стен Лі знявся у фільмах Люди Ікс, Сімпсони, Людина-Павук, Халк, Зірвиголова, Фантастична четвірка, Залізний чоловік і їх сиквелах.

20 травня 2011 на екрани виходить екранізація коміксу Тор з Наталі Портман і Ентоні Хопкінсом. Епічна пригода розгортається як на Землі, так і у вигаданому королівстві богів Асгарді. Режисер фільму - Кеннет Брана, відомий за фільмами Рок-хвиля, Операція Валькірія, Генріх V, Багато шуму з нічого, Гамлет. Стен Лі виступив продюсером Тора, а також зіграє невелику роль.

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