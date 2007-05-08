У Рівному відкрили Російський культурний центр

У Рівному відкрито другий у Західній Україні (після Львова) Російський культурний центр.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськвиконкому, культурний центр відкрито у приміщенні міського Палацу культури «Текстильник».

Ініціатива у створенні цього центру належить керівнику місцевої російської громади, депутату Рівненської міськради Михайлу КИРИЛОВУ. В урочистостях з нагоди відкриття центру взяли участь генеральний консул Російської Федерації у Львові Євген ГУЗЄЄВ, представники громадськості міста, російської громади, творчі колективи та самодіяльні митці обласного центру.

Очікується, що у центрі Російської культури його відвідувачі зможуть познайомитися з російською періодикою, обмінятися новинами з Російської Федерації, розвивати навики народної творчості та вивчати російську мову.